Bingöl'de Skunk Maddesi Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yapılan çalışmada 187,51 gram olan skunk maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde durdurulan araç içerisinde bulunan 2 şahıs ve araç üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 187,51 gram skunk maddesi ele geçirildi. Suça konu madde muhafaza altına alınırken 2 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL