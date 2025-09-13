Haberler

Bingöl'de Saman Yüklü Kamyon Devrildi

Bingöl-Erzurum karayolunda, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu saman yüklü bir kamyon devrildi. Kazada yaralanan ya da ölen olmadı, ancak yol bir süre trafiğe kapandı.

Bingöl'de saman yüklü bir kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl- Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde seyir halinde olan 42 ANY 950 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonun taşıdığı saman balyaları yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
