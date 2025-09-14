Haberler

Bingöl'de Polis Ekiplerinden Suç Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Polis Ekiplerinden Suç Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de polis ekipleri, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından aranan 7 şüpheliyi yakalayarak adliyeye sevk etti. İki tabanca, şarjör ve fişek de ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından, kasten yaralama ve mala zarar verme suçundan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güveni sağlamak için kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda "Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme ve 6136 SKM" suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı. İşlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yapılan ikametgah aramalarında ise 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 10 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadını bir türlü alt edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi

Tesadüfen karşılaştığı kişiye söyledikleri İmamoğlu'nun başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.