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Park halindeki traktöre çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı

Park halindeki traktöre çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde park halindeki traktöre çarpan otomobilin ters dönmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde park halindeki traktöre çarpan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Genç ilçesi Doğanca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. yönetimindeki 06 CFE 265 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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