Son Dakika | Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama - Haberler

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Son Dakika | Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama meydana geldi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama

BİNGÖL - Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi

Son Dakika | Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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