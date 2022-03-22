Son Dakika | Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama meydana geldi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama
BİNGÖL - Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - 3. Sayfa