Haberler

Bingöl'de Otomobil Takla Attı, 3 Yaralı

Bingöl'de Otomobil Takla Attı, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl- Diyarbakır yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak yoldan çıktı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Diyarbakır yolu Makber rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansız bedenini ablası bulmuştu! Estetisyenin ölüm nedeni belli oldu

Estetisyenin ölümünde sır perdesi aralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.