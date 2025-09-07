Bingöl'de Otomobil Takla Attı, 3 Yaralı

Bingöl'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Diyarbakır yolu Makber rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL