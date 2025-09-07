Bingöl'de Otomobil Takla Attı, 3 Yaralı
Bingöl- Diyarbakır yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak yoldan çıktı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bingöl- Diyarbakır yolu Makber rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa