Bingöl'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çavuşlar köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL