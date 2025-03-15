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Bingöl'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Bingöl'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çavuşlar köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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