Bingöl'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Bingöl Emniyet Müdürlüğü, nitelikli dolandırıcılık gerçekleştiren 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler adli işlemler için savcılığa sevk edildi ve mağdurun maddi zararı giderildi.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "KOM Başkanlığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele operasyonları kapsamında ilimizde nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şahıs yakalanmış olup adli işlemler akabinde Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, müştekinin maddi zararı giderilmiştir" denildi. - BİNGÖL