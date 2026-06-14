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Nehirde kaybolan şahıs için arama çalışması başlatıldı

Nehirde kaybolan şahıs için arama çalışması başlatıldı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde nehre düşen Vedat Karabulut akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde nehre düşen ve kaybolan şahıs için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Sağgöze Köyü Kaymaz Mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasında bulunan nehirde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dengesini kaybeden Vedat Karabulut suya düştü. Akıntıya kapılan Karabulut, kısa sürede gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Şahsın bulunması için ekipler tarafından çalışmalara başlandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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