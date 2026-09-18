Bingöl’de minibüs şarampole yuvarlandı: 10 yaralı

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Bingöl'ün Adaklı ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Adaklı-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı