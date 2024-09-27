Bingöl'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonu
Bingöl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, bir şahsın üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirerek adli işlem başlattı.
Bingöl'de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, bir şahsın üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin çalışmaları neticesinde, 1 adet Brownig marka silah, 1adet şarjör 9 adet 9 çarpı 19 milimetre fişek bulunarak muhafaza altına alındı. Şahıs hakkında 6136 SKM suçundan adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL