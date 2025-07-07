Bingöl'de Jandarmadan Tüfek Ele Geçirildi
Bingöl Valiliği, Genç İlçe jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 adet av tüfeği, 1 adet şarjör ve 28 adet fişek ele geçirildiğini açıkladı. Olayla ilgili bir kişiye para cezası uygulandı.
Bingöl'de jandarma tarafından yapılan çalışmada 2 adet tüfek ele geçirildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Genç İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerimizce, Genç ilçemiz mülki sınırları içerisinde icra edilen faaliyetlerde; 2 adet av tüfeği, 1 adet şarjör, 28 adet av tüfeği fişeği,1 adet yelek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahısa 2521 sayılı Kanuna muhalefetten idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa