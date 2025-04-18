Bingöl'de Jandarma Operasyonunda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüpheli bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli şahıs hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefetten cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi. - BİNGÖL