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Bingöl'de Jandarma Operasyonunda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Bingöl'de Jandarma Operasyonunda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda bir adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüpheli bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli şahıs hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefetten cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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