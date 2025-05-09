Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 444 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 444 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç ilçe kırsalında yapılan operasyonda 444 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi. - BİNGÖL