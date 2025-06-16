Bingöl'de Jandarma Operasyonları: 14 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de Jandarma Operasyonları: 14 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 14 bin 933 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince son 4 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 bin 933 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik 13-16 Haziran 2025 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 10 farklı noktada toplam 14 bin 933 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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