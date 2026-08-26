Bingöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Genç Caddesi üzerinde Tugay Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı