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Bingöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bingöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bingöl'ün Merkez Genç Caddesi Tugay Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Genç Caddesi üzerinde Tugay Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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