Bingöl'de İkametten Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşı 22 bin 500 lira zarara uğratan hırsızlık şüphelisini yakalayarak mahkemeye sevk etti. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl'de ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde ikametten hırsızlık olayında bir vatandaşı 22 bin 500 lira maddi zarara uğratan ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa