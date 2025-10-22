Haberler

Bingöl'de Hırsızlık Suçundan Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

