Bingöl'de Hırsızlık Suçundan Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa