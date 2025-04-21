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Bingöl'de Hint Keneviri Ekimine Geçit Yok

Bingöl'de Hint Keneviri Ekimine Geçit Yok
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Bingöl'ün Genç ilçesinde, 5 kişi tohumlandırdıkları Hint kenevirlerini ekmeye çalışırken yakalandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve tarım malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 şahıs, karton bardak içerisine tohumlandırdıkları Hint kenevirlerini ekmeye çalışırken yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Genç Büro Amirliğince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde 5 şüpheli şahsın karton bardak içerisinde tohumlandırılmış oldukları Hint kenevirlerini ekmeye çalıştıkları belirlendi. Çalışmalar neticesinde şahısların kimlikleri tespit edildi. Operasyonda 1.95 gram toz esrar, hassas terazi, Hint keneviri ekiminde kullandıkları değerlendirilen kenevir tohumları, bitki toprakları ve tarım malzemeleri ile 53.19 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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