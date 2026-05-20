Bingöl'de hayvan yüklü kamyon otomobillere çaptı: 1'i ağır 2 yaralı

Bingöl'de hayvan yüklü kamyonun iki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Genç ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 MRJ 028 plakalı hayvan yüklü kamyon, kırmızı ışıkta geçerek iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Mehmet O. daha sonra Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü şekilde sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı