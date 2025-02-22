Bingöl'de Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakaladı. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan Bingöl Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL