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Bingöl'de Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakaladı. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Bingöl Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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