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Bingöl'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs yakalandı ve Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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