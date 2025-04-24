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Bingöl'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı

Bingöl'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı
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Bingöl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. ve E.A.'yı yakaladı. B.Y. ruhsatsız silah suçundan, E.A. ise dolandırıcılık suçundan ceza almıştı. Şahıslar, işlemlerinin ardından Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Bingöl'de jandarma ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Bingöl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma ve bulundurma suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hapis cezası bulunan B.Y. isimli şahıs ile kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisinin olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıslar işlemlerin tamamlanmasının ardından Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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