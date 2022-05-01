Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu - Haberler

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Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç koyun sürüsüne çarptı.

Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç koyun sürüsüne çarptı. Kazada 2'si çoban 6 kişi yaralanırken, 50 koyun ise telef oldu.

Kaza, Karlıova ilçesi Kanitaht Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 12 AJ 198 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak koyun sürüsüne çarptı. Kazada araç içindeki 4 kişi ve sürüdeki 2 çoban yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazada 50 koyunda telef oldu.

Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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