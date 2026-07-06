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Bingöl'de yanan hafif ticari araç küle döndü

Bingöl'de yanan hafif ticari araç küle döndü
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Bingöl-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Araçtaki 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bingöl'de alev alan hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bingöl-Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracı kenara çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Otomobilde bulunan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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