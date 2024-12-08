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Bingöl'de 'Güven Huzur' Uygulaması Gerçekleştirildi

Bingöl'de 'Güven Huzur' Uygulaması Gerçekleştirildi
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla il genelinde 'Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalar, suç ve suçlularla etkin mücadele etmek için devam edecek.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından "Güven Huzur" uygulaması yapıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşanmalarını sağlamak, suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla ilimizin birçok noktasında 'Güven Huzur' uygulaması yapıldı. Toplumsal düzenin korunmasında önem arz eden bu uygulamalarımız, şehrimizin ve halkımızın güvenliği için devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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