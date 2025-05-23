Bingöl'de Göçmen Kaçakçılığına Karşı Huzur Uygulaması

Bingöl'de göçmen kaçakçılığı ile mücadele

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 13 noktada 37 ekip 88 personelin katılımıyla düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirdi. Ekiplerce durdurulan araçlar sorgulanırken, yolcuların da kimlikleri kontrol edildi.

Uygulamaların, devam edeceği kaydedildi.