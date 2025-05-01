Bingöl'de Fırtına: Çatıdan Düşen Parça Çocuğun Üzerine Düştü

Bingöl'de fırtına etkili oldu: Çatıdan kopan parça çocuğun üzerine böyle düştü

BİNGÖL - Bingöl'de etkili olan fırtınada birçok evin çatısı uçarken, uçan bir parça ise çocuğun üzerinde geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Bingöl'de, fırtına ve yağış etkili oldu. Akşamüstü kent genelinde yağmurlar birlikte etkisini artıran fırtınadan dolayı birçok evin çatısı uçtu. Çatından kopan bir parça ise koşarak eve giden bir çocuğun üzerine düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.