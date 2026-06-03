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Bingöl'de hırsızlık operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl'de hırsızlık operasyonu: 1 tutuklama
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Bingöl'de bir ikametten hırsızlık yapılması üzerine polis ekiplerince yürütülen çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Bingöl'de bir ikametten yapılan hırsızlık sonucu polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, evden hırsızlık ve mala zarar verme olayına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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