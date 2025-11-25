Bingöl'de Evden Hırsızlık Olayının Faili Yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, evden hırsızlık olayının faili yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "18.11.2025 tarihinde ilimiz merkezinde bulunan bir ikamette gerçekleşen Evden Hırsızlık olayının aydınlatılması maksadıyla, olayın fail ya da faillerinin tespiti ve teminine yönelik Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğimiz görevlilerince ısrarlı olarak yapılan saha çalışmaları ve detaylı kamera incelemeleri neticesinde; olayın faili olduğu tespit edilen yaşı küçük 1 şahıs yakalanmış ve adli mercilerin talimatları doğrultusunda şahıs hakkında SSÇ sıfatıyla gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir. Benzer suç konularından çok sayıda suç kaydı bulunan SSÇ şahıs Çocuk Şube Müdürlüğümüz görevlileri tarafından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış olup, Diyarbakır Kapalı Çocuk Cezaevine teslim edilecektir" denildi. - BİNGÖL