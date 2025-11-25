Haberler

Bingöl'de Evden Hırsızlık Olayının Faili Yakalandı

Bingöl'de Evden Hırsızlık Olayının Faili Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de polis ekipleri, bir evden hırsızlık olayına karışan yaşı küçük bir şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, evden hırsızlık olayının faili yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "18.11.2025 tarihinde ilimiz merkezinde bulunan bir ikamette gerçekleşen Evden Hırsızlık olayının aydınlatılması maksadıyla, olayın fail ya da faillerinin tespiti ve teminine yönelik Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğimiz görevlilerince ısrarlı olarak yapılan saha çalışmaları ve detaylı kamera incelemeleri neticesinde; olayın faili olduğu tespit edilen yaşı küçük 1 şahıs yakalanmış ve adli mercilerin talimatları doğrultusunda şahıs hakkında SSÇ sıfatıyla gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir. Benzer suç konularından çok sayıda suç kaydı bulunan SSÇ şahıs Çocuk Şube Müdürlüğümüz görevlileri tarafından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış olup, Diyarbakır Kapalı Çocuk Cezaevine teslim edilecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.