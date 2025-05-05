Bingöl'de Dolandırıcılık ve Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de Dolandırıcılık ve Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Bingöl'de jandarma ekipleri, 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. isimli şüpheliyi yakalayarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim etti.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanması faaliyetleri kapsamında; 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan toplamda 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. isimli şahıs yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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