Bingöl'de DEAŞ üyesi tutuklandı

Güncelleme:
Bingöl'de polis ekipleri, 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranmakta olan bir şahsı yakaladı. Şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranması bulunan ve yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "TEM Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalanmış olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü olarak, çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir" denildi. - BİNGÖL

