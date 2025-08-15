Bingöl'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

Bingöl'de Cezaevi Firarisi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak veya Bulundurmak' suçundan ceza almıştı.

Bingöl'de 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerin yaptığı çalışmada, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak veya Bulundurmak' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği anlaşılan şüpheli yakalandı. Şüphelinin adli makamlara sevk edildiği bildiridi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ayrılık iddialarına inat tatil pozu

Plajdan paylaştığı fotoğraflarla ayrılık iddialarına yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı

Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.