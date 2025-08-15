Bingöl'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

Bingöl'de 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerin yaptığı çalışmada, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak veya Bulundurmak' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği anlaşılan şüpheli yakalandı. Şüphelinin adli makamlara sevk edildiği bildiridi. - BİNGÖL