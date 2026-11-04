Bingöl'de bahis operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 38 bin 650 lira ele geçirildi

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Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek çalışma gerçekleştirildi. 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan çalışmada bir adreste arama yapıldı.

Aramada 2 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 38 bin 650 lira ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı