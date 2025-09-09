Bingöl'de Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Bingöl'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerimizce, 8 Eylül 2025 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 'Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka Sigorta Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL