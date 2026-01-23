Haberler

Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Bingöl'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Ayrıca, farklı suçlarla bağlantılı 17 olaya müdahale edildi ve bazı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 16-23 Ocak 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan aynı tarihler içerisinde asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik ve siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 17 olaya müdahale edildi. Çalışmalarda 23 gram esrar, 1 gram kokain ve 1 gram metamfetamin ele geçirilirken, olaylarla bağlantılı 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
