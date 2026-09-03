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Bingöl'de dereye uçan araçta 1 ölü, 4 yaralı

Bingöl'de dereye uçan araçta 1 ölü, 4 yaralı
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de aracın dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 5 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 4 kişi ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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