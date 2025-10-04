Haberler

Bingöl'de 35 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de 35 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı. Huzur ve güvenin sağlanması için yürütülen operasyonlarda farklı suç unsurları da ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde huzur ve güven için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 26 Eylül-3 Ekim 2025 tarihleri arasında TEM,KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından icra edilen faaliyetler neticesinde farklı nitelikte ve sayıda suç unsuru materyal ele geçirildi. Çalışmalarda 35 şüphelinin yakalandığı ve şüphelinin tutuklandığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa dışı bahis reklamı yapan 10 sosyal medya hesabına erişim engeli

Bakanlıktan yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabına erişim engeli
Ne altın ne dolar ne de bitcoin! Parasını Ethereum'a yatıranlar resmen köşeyi döndü

Parasını buna yatıranlar resmen köşeyi döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.