Bingöl'de 35 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde huzur ve güven için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 26 Eylül-3 Ekim 2025 tarihleri arasında TEM,KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından icra edilen faaliyetler neticesinde farklı nitelikte ve sayıda suç unsuru materyal ele geçirildi. Çalışmalarda 35 şüphelinin yakalandığı ve şüphelinin tutuklandığı bildirildi. - BİNGÖL