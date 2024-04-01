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Bingöl'de 32 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yaptığı çalışmalarda 32 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bingöl'ü güven ve huzur yuvası haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 25-31 Mart tarihleri arasında emniyet ve jandarma güçlerimizle gerçekleştirdiğimiz operasyonları sizlerle paylaşıyorum. Sizlerin desteğiyle daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. 'Önce insan' felsefesiyle yüreklerindeki vatan sevgisiyle görevlerini sürdüren jandarma ve emniyet personeline sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Vali Usta, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"19 kilo esrar, 9 kilo kubar esrar, 5 kilo skunk maddesi, 82 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 9 adet fişek, 8 adet kırmızı/yeşil reçeteye tabi hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. 71'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 72 bin 771 şahıs sorgulandı. Aranan 360 şahıs tespit edilerek, 8 gözaltı, 1 tutuklama yapıldı. 20 bin 464 araç denetlendi, bin 404 araca cezai işlem uygulandı. 48 araç trafikten men edildi." - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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