Haberler

Bingöl'de 3 Zanlı Yakalandı

Bingöl'de 3 Zanlı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, aranan 3 zanlı yakalandı. Zanlılar, çeşitli suçlardan toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl J.K.lığı ekiplerimizce, Genç ve merkez ilçe mülki sınırları içerisinde 23 Eylül 2025 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve fiziki takip sonucunda; 'Uyuşturucu Madde Kullanma ve Ticaret Yapma, Hırsızlık, Dolandırıcılık ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 9 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Gece Vakti, Silahla Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İş Yerinde veya Bunların Eklentilerinde Yağma' suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmış olup, toplamda yakalanan 3 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın

Bakanlık listeyi güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın
Burcu Esmersoy yanlışlıkla eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Yatak odasından fotoğraf paylaşmak isterken skandal bir hata yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM'deki sözleri dikkat çeken Şara'nın metni bizzat kendisinin yazdığı ortaya çıktı

Şara'nın dikkat çeken BM konuşması böyle hazırlanmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.