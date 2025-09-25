Bingöl'de 3 Zanlı Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl J.K.lığı ekiplerimizce, Genç ve merkez ilçe mülki sınırları içerisinde 23 Eylül 2025 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve fiziki takip sonucunda; 'Uyuşturucu Madde Kullanma ve Ticaret Yapma, Hırsızlık, Dolandırıcılık ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 9 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Gece Vakti, Silahla Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İş Yerinde veya Bunların Eklentilerinde Yağma' suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmış olup, toplamda yakalanan 3 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL