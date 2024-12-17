Bingöl'de 29 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 29 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl'de çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yağma, yankesicilik, iş yerinden veya kurumdan hırsızlık, cinsel istismar suçlarından toplam 29 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL