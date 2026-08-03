Haberler

Kastamonu'da 4 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düşerek Ağır Yaralandı

Kastamonu'da 4 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düşerek Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Öğretmen Bloklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin 5'inci katındaki pencereden sarkan yabancı uyruklu 4 yaşındaki A.S., beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesin yapılan A.S., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise incelemelerde bulundu.

Olay anını anlatan Sunay Mütevelli isimli vatandaş, "Çocuğun şu noktaya düştüğünü gördüm. Mutfağın penceresinden mi salon penceresinden mi düştü, görmedim. Sadece 4 yaşındaki çocuk yerde yatıyordu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büyükçekmece'de toprak kayması: Mahsur kalanlar var

İstanbul'da facia! Enkaz altında kalanlar var
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay

TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Korkutan görüntü
İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Doğruysa vahim! Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Eski sevgilisini bıçaklayıp kendi boğazını kesti: Dehşet anları kamerada

Yüreğiniz kaldırmayacaksa sakın izlemeyin: Markette dehşet anları
Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap

Beşiktaş'tan Mauro Icardi'ye cevap

Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Bu nasıl bir rezilliktir?