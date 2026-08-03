Kastamonu'da 4 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düşerek Ağır Yaralandı

Kastamonu'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Öğretmen Bloklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin 5'inci katındaki pencereden sarkan yabancı uyruklu 4 yaşındaki A.S., beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesin yapılan A.S., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise incelemelerde bulundu.

Olay anını anlatan Sunay Mütevelli isimli vatandaş, "Çocuğun şu noktaya düştüğünü gördüm. Mutfağın penceresinden mi salon penceresinden mi düştü, görmedim. Sadece 4 yaşındaki çocuk yerde yatıyordu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı