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Bilişim yoluyla hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Şanlıurfa'da yakalandı

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Bilişim yoluyla hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Şanlıurfa'da yakalandı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bilişim yoluyla hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ve JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlünün karakoldaki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.B.'nin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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