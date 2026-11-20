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Samsun'da bileziklerini almak için 2 çocuk annesi akrabasının boğazını keserek 39 bıçak darbesiyle öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13. katında 25 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Fatih Yıldırım (43), eşinden haber alamayınca evine gitti. Komşusunun da yardımıyla tornavida kullanarak yangın merdiveninin kapısını açıp eve giren Yıldırım, 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz buldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Kader Yıldırım'ın kolundaki altın bileziklerin çalındığı tespit edildi. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, olayın aynı binanın 3'üncü katında oturan, kadının eşinin halasının oğlu Mehmet Işık (34) tarafından işlendiği belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan Işık, 300 bin TL borcu bulunduğunu ve kadının bileziklerini almak için cinayeti işlediğini itiraf etti.

Tutuklanan Mehmet Işık hakkında dava açıldı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Aralık 2024 tarihinde görülen davanın ikinci duruşmasında sanık, cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet, gasp suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından incelenerek onandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı