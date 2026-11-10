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Bilecik Yenipazar'da freni boşalan mermer ocağı tırı devrildi, sürücü yaralandı

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Bilecik Yenipazar'da freni boşalan mermer ocağı tırı devrildi, sürücü yaralandı
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Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyünde fren hidrolikleri boşalan tır devrildi. Tır devrilmeden önce araçtan çıkmayı başaran sürücü yaralandı; Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bilecik'te frenleri boşalan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orman yolundan inişe geçen Emrah M. idaresindeki 11 ACV 884 plakalı Federal Mermer Ocağına ait tırın fren hidroliklerinin boşalması sonucu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafına devrildi. Tır devrilmeden önce araçtan çıkmayı başaran sürücü Emrah M. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenipazar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradaki tedavinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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