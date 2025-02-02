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Bilecik ve Eskişehir Emniyet Müdüründen Dostluk Ziyareti

Bilecik ve Eskişehir Emniyet Müdüründen Dostluk Ziyareti
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı ziyaret ederek dostluklarını pekiştirdi ve ortak emniyet çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile bir araya gelerek dostluklarını pekiştirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, komşu il Eskişehir'e giderek meslektaşı Tolga Yılmaz'a ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette her iki müdür bir süre sohbet etti. İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, daha sonra Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya'yı makamında ziyaret etti. Ortak yürütülen emniyet çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yılmaz, "Kendilerine göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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