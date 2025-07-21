Bilecik'teki Yangın, Eskişehir Gökyüzünü Dumanla Kapladı

Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın devam ederken, yangın nedeniyle Eskişehir'de gökyüzünü kaplayan dumanlar dron ile görüntülendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ile merkez Kurtköy arasındaki tarım arazisinde akşam saatlerinde çıkan yangın, Eskişehir'i de etkiledi. Yangın nedeniyle şehrin farklı bölgelerinde gökyüzünü duman tabakası kapladı. Eskişehir'de yangın nedeniyle oluşan puslu manzara dron ile havadan görüntülendi. Kentte görüş mesafesi de düştü. - ESKİŞEHİR