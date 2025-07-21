Bilecik'teki Yangın, Eskişehir Gökyüzünü Dumanla Kapladı

Bilecik'teki Yangın, Eskişehir Gökyüzünü Dumanla Kapladı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Eskişehir'de gökyüzü dumanla kaplandı. Yangın, şehrin farklı bölgelerinde görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu ve dron ile görüntülendi.

Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın devam ederken, yangın nedeniyle Eskişehir'de gökyüzünü kaplayan dumanlar dron ile görüntülendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ile merkez Kurtköy arasındaki tarım arazisinde akşam saatlerinde çıkan yangın, Eskişehir'i de etkiledi. Yangın nedeniyle şehrin farklı bölgelerinde gökyüzünü duman tabakası kapladı. Eskişehir'de yangın nedeniyle oluşan puslu manzara dron ile havadan görüntülendi. Kentte görüş mesafesi de düştü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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