Bilecik'te Yıldırım Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Bilecik'te telefonla konuşurken üzerine yıldırım düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Oluklu Köyünde ebe olarak görev yapan Gönül Konakçı (34) piknik yaptıkları sırada bir telefonu çaldı. Bu esnada telefonu açan ve arayan kişiyle konuşan Gönül Konakçı'nın üzerine yıldırım düştü. Genç kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan genç kadın burada da Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gönül Konakçı'nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma olay ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK