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Bilecik'te Kovalarda Yasadışı Kenevir Ekimi

Bilecik'te Kovalarda Yasadışı Kenevir Ekimi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kuyupınar Köyü'nde jandarma ekiplerince yapılan arazi aramasında, kovalar içine ekili 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bitkilerin C.A. isimli şüpheliye ait olduğu tespit edilirken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bilecik'te kovaların içinde yasadışı kenevir ekimi ortaya çıkarıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk hizmetleri kapsamında bölgede arazi arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kuyupınar Köyü mevkiinde yapılan çalışmalarda, kova ve çöp kovaları içerisine ekili vaziyette 3 kök kenevir bitkisi olduğu değerlendirilen madde bulundu. Yapılan görüntü iyileştirme çalışmaları ve çevre araştırması sonucunda, ele geçirilen kenevir bitkilerinin C.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Şüpheli C.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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