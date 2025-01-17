Bilecik'te Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında ahşap evi kullanamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy de Mehmet ve Halit Dinçer'e ait müşterek 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatılırken ev sahiplerinden Mehmet Dinçer'in 3 gün evvel hayatını kaybettiği belirtildi. - BİLECİK