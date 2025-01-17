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Bilecik'te Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bilecik'te Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında bir ahşap ev tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, can kaybı yaşanmadı ancak ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi için soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında ahşap evi kullanamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy de Mehmet ve Halit Dinçer'e ait müşterek 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatılırken ev sahiplerinden Mehmet Dinçer'in 3 gün evvel hayatını kaybettiği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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